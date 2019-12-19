Температура в Москве второй день бьет рекорды

В Москве в среду и четверг побит температурный рекорд, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Леус сообщил, что «температурный рекорд был побит вчера и уже побит сегодня». В среду «максимальная температура в Москве достигла плюс 5,6 градусов, что на 0,3 выше рекорда 1886 года», а в четверг в 3.00 мск «было плюс 6,5, а рекорд 1982 года для 19 декабря составлял столько же – плюс 5,6», передает РИА «Новости».

Он сообщил также, что 19 декабря российская столица будет находиться в тыловой части циклона.

«Погода облачная, с устойчивыми прояснениями; местами пройдут кратковременные осадки в виде локальных дождей, переходящих в мокрый снег, но сильных осадков не ожидается», – сообщил ведущий специалист «Фобос».

Положительная температура продержится весь четверг: «В начале дня – плюс 3 – плюс 5, к вечеру похолодает: от 0 до плюс 2».

При этом Леус напомнил об усиливающемся ветре: «Ветер западный, северо-западный, скорость его 8-13 метров в секунду, в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду».

Кроме того, давление начинает расти.

«К вечеру показатели барометров вернутся в норму и составят 746 миллиметров ртутного столба», – подытожил эксперт.

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