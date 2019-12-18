В Москве побит температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

В Москве зафиксирован температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений, которая ведется с 1879 года, сообщили в столичном метеобюро.

В 20.00 опорная метеостанция на ВДНХ зафиксировала +5,4 градуса, ранее близкое к этому значение температуры наблюдалось 18 декабря 1886 года и составляло 5,3 градуса, передает «Интерфакс».

Отмечается, что аномально теплая погода сохранится в Москве и в четверг. Прежний температурный рекорд для 19 декабря (+5,3 градуса) был установлен в 1982 году.

Между тем, МЧС предупредило об усилении ветра в столице в ночь на четверг и до 21.00 19 декабря.

Ранее кардиолог рассказала об опасностях аномально теплой зимы.

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