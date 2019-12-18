Кардиолог рассказала об опасностях аномально теплой зимы

Хронические заболевания могут обостряться на фоне аномально теплой погоды. Как помочь себе при резких скачках температур рассказала кардиолог Наталья Нассибулина.

В группу риска попали люди, страдающие бронхиальной астмой, проблемами с сердечно-сосудистой системой, дыхательными путями. Так, на понижение атмосферного давления очень тонко реагируют люди с пониженным или повышенным внутричерепным давлением, рассказала врач «Вечерней Москве».

«Симптоматика следующая: появляются мигренозные боли, одышка, чувство нехватки воздуха. Аллергики тоже испытывают проблемы со здоровьем. При температурных скачках у них снижается уровень лейкоцитов в крови, что и вызывает аллергические реакции, а также обостряются инфекционные осложнения и простудные», – рассказала кардиолог.

Повышение влажности может оказать влияние на состояние астматиков. Магнитные бури также могут негативно воздействовать на весь организм.

«В такие моменты нарушается работа гипофиза, который отвечает за функционирование всех желез внутренней секреции, меняется обмен веществ, сбиваются биоритмы, нарушается сон, затем появляются неврозы и хроническая усталость. То есть страдает вегетативная нервная система», – пояснила Нассибулина.

Она посоветовала тренировать вегетативную нервную систему. По словам эксперта, можно ходить на массаж, больше гулять, наладить режим сна и регулярно питаться.

«Все эти процессы должны сопровождаться элементами закаливания, но без фанатизма. Не надо обливаться в мороз холодной водой, все должно проходить в комфортных условиях», – добавила врач.

Ранее синоптики пообещали аномально теплую погоду по всей европейской части России.