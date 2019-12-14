Синоптики пообещали аномальную погоду в европейской части России

Европейскую часть России ждет резкое потепление в ближайшие дни, сообщили в Гидрометцентре.

В сообщении на сайте Гидрометцентра указывается, что температура превысит обычные для середины декабря значения на пять-восемь градусов, поэтому погода будет больше походить на ноябрьскую.

Причиной таких изменений синоптики называют атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль арктического побережья и несут с собой теплый воздух Атлантики.

Сильнее всего эту аномалию ощутят жители северо-восточных районов страны, в частности Ненецкого автономного округа и Республики Коми: вместо 30-градусных морозов температура поднимется до минус 10-15. Местами ожидается оттепель.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии столбики термометров будут на уровне нуля.

На юге европейской части России местами будет дождь, гололед, а также туманы. В Краснодарском крае потеплеет до плюс 15. В Москве в воскресенье ожидается потепление до плюс трех.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 декабря, в столичном регионе будет облачно, преимущественно без осадков.