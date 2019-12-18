Рабочего оштрафовали за гибель худрука саратовского ТЮЗа

Руководителя монтировочного цеха саратовского Театра юного зрителя (ТЮЗ) имени Юрия Киселева суд оштрафовал за нарушение требований охраны труда, из-за чего погиб худрук театра Юрий Ошеров, сообщили в областном СК.

Следствие установило, что 32-летний руководитель монтировочного цеха зала, чтобы ускорить работы подъемно-опускных площадок сцены, снял защитные решетки и зафиксировал механизм, подающий на табло сигнал о наличии ограждений при их отсутствии, говорится в сообщении на сайте СК.

В результате этих действий и погиб Ошеров, полагает следствие.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии и раскаялся в содеянном... В отношении него прекращено уголовное преследование и применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу», – заключили в ведомстве.

Ошеров умер 27 июня, через 10 дней после того, как упал в театре в открытую яму и был госпитализирован. Гострудинспекция установила виновных в нарушении норм охраны труда, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».