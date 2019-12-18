RT изучил транзакции на биткоин-кошелек штаба ФБК Навального

На основной биткоин-кошелек Леонида Волкова, который используется Фондом борьбы с коррупцией, за 11 месяцев 2019 года поступило 109,6 биткоинов (BTC) или почти 45 млн рублей. При этом больше всего средств получено во время предвыборной гонки в Мосгордуму.

Ссылка на данный криптосчет появилась на сайте «Навальный 20!8» после того, как в декабре 2016 года было объявлено о начале кампании по выдвижению Алексея Навального в президенты, передает RT.

«До регистрации избирательного счета мы осуществляем сбор средств на интернет-кошельки начальника избирательного штаба Леонида Волкова», – уточнялось на сайте.

При этом средства на криптосчет продолжают поступать до сих пор. Движения средств на блокчейн-платформах находятся в открытом доступе, при этом все транзакции обезличены. Любой пользователь может видеть, когда и какие суммы поступали на кошелек или выводились с него.

Однако, с 2017 по 2019 год переводы на этот биткоин-кошелек заметно снизились. Так, в 2017 году на счет было перечислено 262,4 BTC, что в перерасчете по курсу того года составляет 1,103 млн долларов – почти 64,315 млн рублей. В 2018 на криптокошелек A6E было перечислено 242,2 BTC (почти 135,5 млн рублей).

В 2019 пики по суммам транзакций пришлись на март, апрель, июнь и сентябрь. В апреле на криптовалютный кошелек пришло 31,7 BTC (10,2 млн рублей), что превышает суммы за каждый предыдущий месяц. Отметим, что именно в апреле 2019 года Навальный и его команда анонсировали борьбу за кресла в Мосгордуме.

Еще один пик пожертвований в 2019-м пришелся на сентябрь. Тогда было перечислено 12,6 BTC, или 8,06 млн рублей. Большая часть суммы была сформирована всего одной транзакцией на сумму 10,45 BTC (6,89 млн рублей). Эти средства поступили на криптосчет 10 сентября, через несколько дней после выборов в Мосгордуму.

Отправителем был кошелек 3DdBZ734DjaqBf29PvjxWv9mvU6VaQEs8H. С апреля 2019 года это один из самых щедрых жертвователей ФБК, который переводит в адрес фонда исключительно крупные суммы. Только за апрель с этого счета 12 транзакциями было переведено 25,619289 ВТС, или 4,25 млн рублей.

3 августа 2019 года СК России возбудил в отношении сотрудников ФБК уголовное дело по ч. 4 ст. 174 УК России («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путем»). После этого поток операций с использованием криптокошелька практически прекратился. Так, в августе на счет пришло всего 1,47 ВТС (981 тыс. рублей), что заметно ниже средних значений по другим месяцам. В октябре поступило 0,54 BTC (290,4 тыс. рублей), а в ноябре – 4,81 BTC (2,7 млн рублей).

В ноябре блогеры узнали, сколько могла стоить информационная атака Алексея Навального на гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

В октябре Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Сообщалось, что решение не связано с расследованием, которое проводит в отношении фонда Следственный комитет. Позже СК нашел подтверждение получения ФБК средств от иностранных источников.