Стал известен гонорар Навального за информационную атаку на Рогозина

Блогеры узнали, сколько могла стоить информационная атака Алексея Навального на гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом свидетельствует крупная сумма, поступившая на биткоин-кошелек блогера перед публикацией посвященного Рогозину видеоролика.

«17 ноября, накануне публикации видеоролика о гендире Роскосмоса Рогозине, на биткоин-кошелек Навального поступили почти 900 тыс. рублей (два биткоина). Уже на следующий день, 18 ноября, эти деньги были выведены со счета. Затем Навальный с семьей уехал на очередной отдых в Италию, в то время как сотрудники штабов по всей стране остались один на один с заблокированными счетами по делу об отмывании миллиарда рублей», – пишет «Ридус» со ссылкой на телергам-канал «Фонд бабла с коррупцией».

Напомним, что во вторник Навальный столкнулся с волной негативных комментариев в соцсетях под фотографиями, сделанными во время очередной заграничной поездки.

«Пока все сотрудники Навального сидят с заблокированными счетами и жалуются на то, что из-за махинаций шефа не могут нормально жить, сам Нава вывез семью на внеочередной (12-й?) зарубежный отпуск. Порадуемся за это обеспеченное семейство, глава которого по-прежнему официально нигде не работает!» – пишут в соцсетях.

В свою очередь телеграм-канал «Кремлевская прачка» решил подсчитать, сколько представителей оппозиции находятся в России в настоящее время. «Россия осталась без оппозиционеров! Навальный – Италия, Волков – Германия, Яшин – Тайланд, Галямина – США, Касьянов – Германия», – написали авторы канала.

Сам Навальный в своих соцсетях опубликовал фото из итальянской Ломбардии, откуда он призвал своих сторонников в России «продолжать бороться» и сдавать пожертвования на нужды ФБК.

В октябре Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Сообщалось, что решение не связано с расследованием, которое проводит в отношении фонда Следственный комитет. Позже СК нашел подтверждение получения ФБК средств от иностранных источников.

Врио директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов сообщил, что в 2019 году ФБК получил несколько траншей на 140 тыс. рублей, в том числе из Испании. Несмотря на решение суда Алексей Навальный продолжает настаивать, что не получает финансирования из-за рубежа. Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло указал на несоответствие заявлений Навального фактам.