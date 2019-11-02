Навальному указали на сомнительность его источников финансирования

Несмотря на решение суда, подтвердившего законность включения так называемого Фонда борьбы с коррупцией в реестр иностранных агентов, Алексей Навальный продолжает настаивать, что не получает финансирования из-за рубежа. Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло уличил блогера во лжи своим сторонникам.

Член Общественной палаты России напомнил, что «бурную реакцию» Навального вызвало возбуждение уголовного дела об отмывании денег, включая эпизод о легализации 75 млн рублей. Вместе с тем, адвокат Фонда борьбы с коррупцией своим неосторожным заявлением подтвердил, что эти 75 миллионов «взялись не из воздуха», подчеркнул Ремесло в статье, опубликованной Ruposters.

Он процитировал заявление адвоката юриста ФБК Гимади: «Адвокат Владимир Воронин, который, представляя интересы господина Гимади, присутствовал при обысках, предположил, что речь может идти о сделке с криптовалютой, которая имела место некоторое время назад. По словам адвоката, напомнившего, что фонд финансируется за счет пожертвований, к сотрудникам ФБК пришел неизвестный мужчина, который вручил им флешку с данными, позволяющими получить доступ к биткойнам примерно на 75 млн рублей. Причем по оставленным на флешке данным происхождение криптовалюты установить было нельзя. Представители фонда, по словам юриста, реализовали биткойны через криптовалютную биржу, а полученные денежные средства разместили на счетах. «Возможно, следствие считает, что это отмывание, – сказал адвокат. – Однако на самом деле это обычная торговая операция».

«Адвокат Гимади открыто заявляет, что в ФБК пришел некий аноним, добрый Санта-Клаус который просто вручил им флешку на 75 млн рублей, после чего эти деньги заведены на счета сотрудников Фонда, а затем и на сам Фонд. Чьи это деньги – в ФБК не знают, может и иностранные. Но на самом деле ничего такого тут нет, это «обычная торговая операция»!» – объясняет Ремесло.

На ваш взгляд Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров? Да

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«Удивительно, но Алексей Навальный, хвастающийся «открытостью» ФБК, промолчал о данной «обычной торговой операции» и щедром жертвователе. Вместо этого в ежегодных отчетах ФБК говорится о «медианном пожертвовании в 500 рублей», а про биткоины и подобных «Санта-Клаусов» ничего не говорится», – указывает юрист.

Он подчеркнул, что «морозные истории» про щедрого анонима и флешку на 75 млн рассчитаны исключительно на тех сторонников Навального, кто готов «не рефлексировать, а распространять».

«Но иногда правда просачивается из-за глупости и жадности представителей ФБК. И тогда становится очевидно, что ФБК получает иностранное финансирование – ведь если 75 млн пожертвовал российский гражданин, зачем городить эту историю с флешкой и распихиванием денег по карманам? Жертвователь мог просто перечислить эти 75 млн на счет ФБК, но он этого не сделал, а вместо этого была использована финансовая прокладка, что является привычной для Навального схемой еще с 2013 года. И единственное объяснение этому – желание Навального скрыть фигуру иностранного спонсора», – подчеркнул Ремесло.

Напомним, в пятницу Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение внести Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список иностранных агентов.

В октябре Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Сообщалось, что решение не связано с расследованием, которое проводит в отношении фонда Следственный комитет. Позже СК нашел подтверждение получения ФБК средств от иностранных источников.

Врио директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов сообщил, что в 2019 году ФБК получил несколько траншей на 140 тыс. рублей, в том числе из Испании.