Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение внести Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список иностранных агентов.

«В удовлетворении административного иска ФБК, который требовал признать незаконными действия Минюста РФ (по внесению ФБК в реестр НКО-иноагентов), отказать», – зачитала решение судья Нелли Рубцова, передает ТАСС.

В октябре Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Сообщалось, что решение не связано с расследованием, которое проводит в отношении фонда Следственный комитет. Позже СК нашел подтверждение получения ФБК средств от иностранных источников.

Врио директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов сообщил, что в 2019 году ФБК получил несколько траншей на 140 тыс. рублей, в том числе из Испании.