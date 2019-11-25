СМИ: Навальный из теплой Ломбардии призывает сдавать пожертвования для нужд ФБК

Блогер Алексей Навальный в своих соцсетях опубликовал фото из итальянской Ломбардии, откуда он призвал своих сторонников в России «продолжать бороться» и сдавать пожертвования на нужды ФБК.

Фото в антураже античных развалин Навальный опубликовал на днях в своем Instagram. Выяснилось, что он проводит свой очередной отпуск в местечке под названием Grotte di Catullo – на развалинах древнеримской виллы на северной оконечности полуострова Сирмионе в итальянской области Ломбардия. Из теплой Ломбардии Навальный призвал своих сторонников в холодной Москве «продолжать бороться» и сдавать пожертвования, пишет Regnum.

Основатель ФБК регулярно показывает, как он отдыхает – в США, куда вывозит дочку на учебу в Стэнфордский университет, в итальянской Пизе, во французском Лионе, в Барселоне, в Греции. При этом он постоянно сообщает о том, как сложно жить ФБК в условиях арестованных счетов, когда рядовые активисты «не могут купить себе буханку хлеба», пишет портал.

Навальный по-прежнему является официально безработным, а его гипотетическую «адвокатскую практику» по базам данных судебных разбирательств невозможно отследить – за исключением случаев, когда сам Навальный фигурирует в роли ответчика, отмечается в тексте статьи.

Портал предполагает, что либо у Навального остались вклады в банках, которыми ему позволяют беспрепятственно пользоваться, либо у него есть тайные спонсоры, передающие ему деньги на жизнедеятельность по скрытым каналам, которые не идут на помощь активистам.

Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло ранее заявил о несоответствии заявлений Навального фактам – несмотря на решение суда, подтвердившего законность включения так называемого Фонда борьбы с коррупцией в реестр иностранных агентов, блогер продолжает настаивать, что не получает финансирования из-за рубежа.