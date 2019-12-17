Глава фракции «Единой России» в думе Переславля задержан за убийство

Председатель фракции партии «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе (Ярославская область) Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве, сообщил глава гордумы Сергей Корниенко.

«Я получил информацию от главы городского округа Переславль-Залесский о том, что депутат Переславль-Залесской городской думы, руководитель фракции «Единой России» Корнилов Владимир Алексеевич задержан и находится в следственном отделе ОВД», – рассказал РИА «Новости» Корниенко.

По его словам, Корнилов подозревается в убийстве.

Тем временем портал «Ярновости» со ссылкой на источник, сообщает, что убийство было совершено в понедельник вечером, а задержание произошло во вторник утром.

По неподтвержденным данным, Корнилов, находясь в нетрезвом состоянии, убил водителя автомобиля, а затем попытался уничтожить труп и поджег машину. Однако тело не сгорело до конца.

На 17 декабря назначено внеочередное заседание городской думы Переславля, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий.