Bloomberg оштрафовано во Франции за фейк-ньюс на 5 млн евро

Власти Франции оштрафовали агентство Bloomberg на 5 млн евро за распространение заведомо ложной информации.

В 2016 году Bloomberg опубликовало фальшивый пресс-релиз, из-за которого акции крупнейшей французской строительной корпорации Vinci упали в цене, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В пресс-релизе было сказано, что компания проводит пересмотр счетов в связи с «очень серьезными» нарушениями.

Французский надзорный орган, занимающийся финансовыми рынками, оштрафовал Bloomberg.