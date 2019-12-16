СК изъял документы в казначействе Дагестана

ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу проведена выемка документов в управлении Федерального казначейства по Дагестану, сообщило ведомство.

Документы изъяли в пятницу. Выемка проводилась в связи с уголовным делом «по факту хищения адвокатом денежных средств у своих доверителей». Отмечается, что деньги были взысканы «по судебным искам к казне» России о «возмещении вреда за незаконное уголовное преследование», передает РИА «Новости».

Указывается, что следователям было оказано все необходимое содействие. В казначействе сообщили, что «интересующие следствие» документы в управлении «не хранятся», а «предъявляются взыскателями непосредственно в министерство финансов» России.