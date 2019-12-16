СССР заподозрил США в планах сбросить ядерную бомбу на Москву с «Шаттла»

Многоразовый пилотируемый корабль США «Спейс шаттл» мог создаваться для сброса ядерной бомбы на Москву, говорится в отчете Института прикладной математики Академии наук СССР 1976 года.

Историк космонавтики Павел Шубин опубликовал отчет советских ученых во главе с академиком Мстиславом Келдышем «Анализ возможных целей создания многоразовой космической транспортной системы США (Space Shuttle)». Прежде документ не публиковался, передает РИА «Новости».

В отчете предполагается, что «Спейс шаттл» «в варианте орбитального бомбардировщика» могут использовать для ударов по «крупным административным и военно-промышленным комплексам». Их «внезапное уничтожение» принесет «существенное преимущество нападающей стороне». Также целями для ударов могут стать «мобильные или обнаруженные в последний момент новые цели, имеющие важное оборонное значение».

В докладе отмечалось, что шаттл, стартовав с авиабазы Ванденберг, оказывался над странами соцлагеря в течение 70–80 минут. На первом же витке он проходил над территорией «от западных границ ГДР и Чехословакии до восточных границ СССР».

Дополнительное преимущество шаттл получил бы при атаке через Южный полюс. Так как средства обнаружения на юге СССР находились ближе к центральным регионам, времени на реагирование у них было меньше.

Возможный путь шаттла был смоделирован на компьютере. Высказывалось предположение, что сбросить ядерную бомбу после нырка в атмосферу он мог на высоте 67 км. Из-за образования облака ионизируемой плазмы засечь шаттл стало бы сложнее. Ориентируясь на координаты Москвы, ученые сообщили, что груз достиг бы Земли через три-четыре минуты.

Советские специалисты, ознакомившись с американскими данными, обнаружили, что из четырех вариантов типовой программы полетов шаттлов два совпадают с таким сценарием.

При этом советские ученые признавали, что удар по СССР эффективнее было бы наносить межконтинентальными баллистическими ракетами, шаттл же было бы разумнее использовать для разведки.

Использование гражданского космодрома на мысе Канаверал, по мнению ученых СССР, должно было стать «маскировкой» для военных запусков.

Эксперт в области авиации и космонавтики Вадим Лукашевич заявил, что именно этот отчет советских ученых дал старт работе над советским многоразовым челноком «Буран».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об орбитальном корабле «Буран», который впервые в мире автоматически вернулся из космоса самолетным способом.

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