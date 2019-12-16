В московских поликлиниках собрались создать «исцеляющую среду»

В поликлиниках и больницах Москвы будут создана так называемая исцеляющая среда при помощи архитектурных решений и организации медобслуживания, рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Перед нами стоит задача создать психологически комфортную среду для поступающих в поликлиники и больницы пациентов. Так называемая исцеляющая среда заключается в ряде архитектурных решений, оформлении внутреннего пространства, организации логистики внутри лечебных учреждений и самого лечебного процесса», – приводит «Интерфакс» слова Бочкарев.

«Новый принцип «исцеляющей среды» будет применяться как в новых строящихся поликлиниках и больницах, так и при реконструкции уже существующих старых зданий. Безусловно, это добавляет работы архитекторам и строителям, однако такой подход имеет неоценимые плюсы», – добавил глава департамента, подчеркнув, что эта работа – часть проекта реновации системы здравоохранения Москвы.

Бочкарев отметил, что в Москве уже несколько лет реализуется программа по переоборудованию медучреждений и закупке новых лечебных аппаратов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сумму, необходимую для реформирования первичного здравоохранения.