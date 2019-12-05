Медведев назвал сумму на реформу здравоохранения

Премьер Дмитрий Медведев на расширенной пресс-конференции заявил, что в ближайшие несколько лет стране на реформирование первичного звена здравоохранения потребуется около 550 млрд рублей.

Корреспондент «5 канала» задал вопрос о подготовке реформы в первичном звене здравоохранения.

«Мы довольно давно совершенствуем наше здравоохранение. Кто не хочет этого видеть, не увидит, но кто помнит состояние нашей высокотехнологичной медицины раньше, знает, что оно стало другим. Еще в 2006 году, когда я начал заниматься первым нацпроектом, у нас количество людей, проходящих через высокотехнологические медицинские операции, было 100 тысяч. А больных было больше, где лечились? Нигде, ну или за границей. Сейчас – около миллиона высокотехнологичных операций в год», – рассказал Медведев.

Премьер отметил, что теперь обратили внимание на те медучреждения, которые люди каждый год или даже каждый месяц обязательно посещают: поликлиники, ФАПы и т.д.

«И тут ситуация очень сложная. Как-то делились эмоциональными впечатлениями с Путиным. Он говорил с людьми в небольшом населенном пункте, а я в другом. Общее состояние первичной сети в целом ряде регионов удручающее. Поэтому решили дополнить наш медицинский проект улучшением первичной помощи. Достаточно 100 км от Москвы отъехать – и здания замызганные, грязные. Конечно, все это грустно», – заявил премьер.

Он указал, что нужны инвестиции в само первичное звено медицины, нужно строить новые здания или проводить ремонт существующих.

«Невозможно в сарае лечить людей. Нужно и дозакупить оборудование. Это важнейшее направление, этим надо заниматься всем вместе, каждый регион должен вложиться. На реформу первичного звена нам потребуется 550 млрд рублей в ближайшие несколько лет. Мы в перспективу в пять лет посчитали. Эти деньги жалеть нельзя», – заявил председатель правительства.

Также он заметил, что нужно улучшать положение врачей, так как они и получают меньше, и работают в очень сложных условиях.

«Будем заниматься этой ситуацией. Не буду говорить, и кто прав и виноват в ситуации с увольнениями врачей. Главными тут являются интересы людей, которые лечатся. Все остальное надо отодвинуть в сторону», – подчеркнул Медведев.

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