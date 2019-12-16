Кремлю задали вопрос о скандале у фигуристов

|
16 декабря, понедельник | Последнее обновление — 14:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле прокомментировали закон о децентрализации власти на Украине
Разделы
Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче
О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать
Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»
Признание геноцида индейцев ударит по дружбе народов России
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Пойдут ли немцы на «китайский фронт»
Василий Федорцев, политолог, германист
Пока Берлин от выбора уклоняется, но рано или поздно ему, а вместе с ним и Евросоюзу, придется выбрать сторону, и сторона эта будет, конечно, не китайской. Американцы, даже с Трампом в качестве президента, европейцам ближе и понятней. Подробности...
Как Зеленский стал своим для украинских националистов
Глеб Простаков, журналист
Владимир Зеленский станет выполнять свои предвыборные обещания, только если это будет выгодно. Мирное урегулирование в Донбассе ему не просто невыгодно – а крайне опасно для него и его команды, потому что создает угрозу нового Майдана. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»
12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человекПодробности...
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромбПодробности...
Выбрана «Мисс Вселенная-2019»
В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наукПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook