Кремлю задали вопрос о скандале у фигуристов

Конфликт тренеров по фигурному катанию в случае необходимости мог бы прокомментировать Минспорт, это не входит в компетенцию Кремля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошел до Кремля и Кремль должен этим заниматься? Я думаю, что мой коллега Колобков (Павел, министр спорта – Прим. ВЗГЛЯД) в случае необходимости это прокомментирует. Это не вопрос Кремля абсолютно», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, следят ли за конфликтом между тренерами по фигурному катанию в Кремле и отразится ли он на позициях российского фигурного катания в целом.

Напомним, после того, как Алина Загитова объявила о планах взять паузу в карьере, Тутберидзе заявила, что та вернется на лед, когда соскучится по соревнованиям.

Тарасова выразила сомнения в том, что возвращение состоится, а Плющенко не исключил, что Загитова может искать нового тренера.

Команда Тутберидзе в ответ выразила сожаление в связи с тем, что Тарасова «много критиковала» Загитову. Про Плющенко было сказано, что он «периодические пытается купить готовых спортсменов».

Плющенко заявил, что «Тутберидзе тим» и сама «берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться».