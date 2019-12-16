Историка Соколова отказались выпустить под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на заключение под стражу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве.

Соколов останется в СИЗО минимум до 8 января, адвокат историка Александр Почуев настаивал на переводе подозреваемого под домашний арест, передает РИА «Новости».

На данный момент Соколов находится в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, где должны провести его психолого-психиатрическую экспертизу.

По версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и пытался избавиться от него, выбросив в реку. Историк признался в убийстве, согласился с арестом.

В конце ноября он был доставлен в Москву и находился в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка», а в начале декабря был переведен в Центр психиатрии Сербского.

Ранее Почуев заявил, что представители защиты связались с братом убитой Анастасии Ещенко и предложили его семье материальную помощь, однако получили отказ.