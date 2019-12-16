В Тбилиси раскритиковали посла «недемократичной страны» Америки

Экс-госминистр Грузии по урегулированию конфликтов, известный кинорежиссер Георгий Хаиндрава призвал западных политиков с большим уважением относиться к его стране и, прежде чем ругать за огрехи в демократии, разобраться с тем, что происходит в их собственных государствах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Международное сообщество должно уважать любую страну. Маленькая она или большая. Некоторые посольства здесь не защищают интересы тех стран, которые они представляют в Грузии. Пример этому – исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд», – заявил он.

По словам бывшего госминистра, исполняющая обязанности посла «выразила очень большое сожаление в связи с тем, что Грузия не смогла перейти на пропорциональную систему выборов в парламент уже с 2020 года, что это якобы означает отсутствие здесь демократии, отступление и целая катастрофа».

«По логике Элизабет Руд, получается, что если в стране нет пропорциональной системы, то это падение демократии и беда. Тогда по этой же логике получается, что Америка вообще недемократичная страна, так как более ущемленной системы выборов нет нигде в мире. Там, как и во Франции, полностью мажоритарная система», – заметил Георгий Хаиндрава.

В ноябре парламент Грузии провалил голосование по вопросу проведения выборов в 2020 году только по пропорциональной системе взамен нынешней смешанной. Это привело к уличным протестам, которые, впрочем, не отличались массовостью.

В настоящее время власти и оппозиция при международном посредничестве ведут переговоры по возможному улучшению системы выборов. В 2024 году выборы в парламент Грузии, согласно конституции, пройдут только по пропорциональной системе.

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