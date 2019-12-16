В Тбилиси раскритиковали посла «недемократичной страны» Америки

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16 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 13:22  |  vz.ru
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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года, умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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Признание геноцида индейцев ударит по дружбе народов России

Эрдоган, говоря о геноциде индейцев как части истории именно США, откровенно подставилсяФото: Scherl/Global Look Press
На фоне обострения отношений между Вашингтоном и Анкарой президент Турции заявил, что его страна может официально признать геноцид индейцев в США. О трагедии индейских племен в Америке наслышаны многие. Но означает ли это, что Россия должна последовать примеру Турции? И чем на самом деле является «геноцид индейцев в США» − исторической правдой или пропагандистским штампом?  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Пойдут ли немцы на «китайский фронт»

Василий Федорцев, политолог, германист
Пока Берлин от выбора уклоняется, но рано или поздно ему, а вместе с ним и Евросоюзу, придется выбрать сторону, и сторона эта будет, конечно, не китайской. Американцы, даже с Трампом в качестве президента, европейцам ближе и понятней. Подробности...

Как Зеленский стал своим для украинских националистов

Глеб Простаков, журналист
Владимир Зеленский станет выполнять свои предвыборные обещания, только если это будет выгодно. Мирное урегулирование в Донбассе ему не просто невыгодно – а крайне опасно для него и его команды, потому что создает угрозу нового Майдана. Подробности...
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Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев
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      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
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              В Тбилиси раскритиковали посла «недемократичной страны» Америки

              16 декабря 2019, 13:14

              Текст: Дмитрий Александров,
              Тбилиси

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              Экс-госминистр Грузии по урегулированию конфликтов, известный кинорежиссер Георгий Хаиндрава призвал западных политиков с большим уважением относиться к его стране и, прежде чем ругать за огрехи в демократии, разобраться с тем, что происходит в их собственных государствах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

              «Международное сообщество должно уважать любую страну. Маленькая она или большая. Некоторые посольства здесь не защищают интересы тех стран, которые они представляют в Грузии. Пример этому – исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд», – заявил он.

              По словам бывшего госминистра, исполняющая обязанности посла «выразила очень большое сожаление в связи с тем, что Грузия не смогла перейти на пропорциональную систему выборов в парламент уже с 2020 года, что это якобы означает отсутствие здесь демократии, отступление и целая катастрофа».

              «По логике Элизабет Руд, получается, что если в стране нет пропорциональной системы, то это падение демократии и беда. Тогда по этой же логике получается, что Америка вообще недемократичная страна, так как более ущемленной системы выборов нет нигде в мире. Там, как и во Франции, полностью мажоритарная система», – заметил Георгий Хаиндрава.

              В ноябре парламент Грузии провалил голосование по вопросу проведения выборов в 2020 году только по пропорциональной системе взамен нынешней смешанной. Это привело к уличным протестам, которые, впрочем, не отличались массовостью.

              В настоящее время власти и оппозиция при международном посредничестве ведут переговоры по возможному улучшению системы выборов. В 2024 году выборы в парламент Грузии, согласно конституции, пройдут только по пропорциональной системе.

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