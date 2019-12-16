Врио главы Иркутской области поручил актуализировать реестр пострадавших от паводков

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил актуализировать и сделать открытым реестр пострадавших от паводков в регионе. Такая работа станет одной из задач созданной в понедельник рабочей группы, которая займется ликвидацией последствий паводка.

«Основные задачи, которые ставлю перед рабочей группой: обеспечение прав граждан на получение всех видов социальной помощи, актуализация реестра лиц, получивших и претендующих на получение жилья и сертификатов на капремонт. … Этот реестр лиц должен быть объективен, он должен быть размещен на сайте регионального правительства, все граждане и муниципальные образования должны знать об этом реестре. Надо четко понимать конечное число пострадавших», – сказал Кобзев на оперативном совещании с членами правительства региона и представителями силовых структур

Кобзев отметил, что в ходе его выезда в районы основное обращение граждан было связано именно с данными мероприятиями, передает ТАСС.

По его словам, планируется, что рабочая группа будет персонально рассматривать вопросы, связанные с безопасным прохождением отопительного сезона. Он добавил, что группа направляется в Тулун, где будет располагаться штаб под руководством одного из его заместителей. В ее состав врио главы области предложил включить членов регионального правительства, Законодательного собрания, представителей малого и среднего предпринимательства, бизнес-сообщества и уполномоченного по правам человека.

Кобзев также отметил, что работа по восстановлению инфраструктуры идет с отставанием от изначально запланированных сроков, а к решению проблем «отмечается формальный подход».

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков. 12 декабря Левченко подал в отставку. Президент Владимир Путин в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС. На прошлой неделе Кобзев в ходе визита в Тулун провел встречу с пострадавшими от летнего паводка семьями.

Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что после руководства регионом коммунистом Сергеем Левченко в области необходимо заново воссоздавать систему по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тыс. человек. В декабре правительственная комиссия и ОНФ обсудили оставшиеся после паводка в Иркутской области проблемы.

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