Врио губернатора Приангарья встретился с пострадавшими от паводка жителями Тулуна

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе визита в Тулун провел встречу с пострадавшими от летнего паводка семьями.

Во время субботней встречи с жителями Тулуна Кобзев заверил, что услышал их просьбы и жалобы: по некоторым жилищным вопросам уже вынесены судебные решения, при этом одну из семей врио губернатора пообещал лично посетить в воскресенье, когда у него также запланирована поездка в Нижнеудинск, передает РИА «Новости».

В пятницу полпред президента в СФО Сергей Меняйло представил депутатам регионального парламента и членам правительства Иркутской области Кобзева, который указом президента после отставки губернатора Сергея Левченко был назначен врио главы Приангарья.

Своей приоритетной задачей Кобзев назвал восстановление прав граждан, пострадавших от наводнения.

Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что после руководства регионом коммунистом Сергеем Левченко в области необходимо заново воссоздавать систему по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тыс. человек.

В декабре правительственная комиссия и ОНФ обсудили оставшиеся после паводка в Иркутской области проблемы.