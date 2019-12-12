Политолог: Новому главе Иркутской области придется исправлять ошибки Левченко

В назначении Игоря Кобзева на пост врио губернатора Иркутской области очевиден чисто профессиональный, а не политический подход. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По его мнению, после руководства регионом коммунистом Сергеем Левченко в области необходимо заново воссоздавать систему по ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Надо сказать, что Левченко категорически не справлялся с ликвидацией последствий стихийных бедствий, о чем неоднократно публично говорил ему президент. Несмотря на это предупреждение, он все равно провалил эту работу, особенно в Тулуне. Претензии к Левченко после Тулуна были очень серьезные. На смену Левченко сейчас приходит Игорь Кобзев, специалист по ЧС – человек, который в этом плане собаку съел», – пояснил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Иркутская область – это регион очень сложный в плане стихийных бедствий, там часто случаются наводнения. И сейчас можно ожидать, что хотя бы в этой сфере точно не будет провалов, считает политолог.

«Кстати, назначение Кобзева во многом снимает кривотолки вокруг того факта, что Левченко – коммунист и его, дескать, убирают только из-за партийной принадлежности, чтобы поставить на его место единоросса. Здесь очевидна профессиональная составляющая, все политические аспекты этого назначения незначимы. В первую очередь, в расчет брались вопросы, насколько много придется теперь новому руководству края работать, чтобы исправить ситуацию, до которой довел Левченко службу реагирования, вообще государственную службу по ликвидации последствий ЧС», – сказал Данилин.

Провальной можно назвать и ситуацию, в которой оказалась работа с обращениями граждан в Иркутской области, выполнение наказов, которые давались губернатору избирателями. Наказов, связанных опять же с ЧС, добавил Данилин.

Напомним, президент России Владимир Путин в четверг принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, занимавшего прежде пост заместителя главы МЧС России. Путин уже провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Левченко занимал пост губернатора с октября 2015 года. В июле этого года Путин раскритиковал деятельность областной администрации во главе с Левченко из-за неудовлетворительной работы по устранению последствий масштабного паводка, в результате которого в зоне бедствия оказалось 109 населенных пунктов, где было подтоплено 11 тыс. жилых домов, погибло 26 человек. С жалобами к главе государства обратились жители пострадавших районов, которые сообщили о проблемах с выплатами компенсации за утраченное жилье, восстановлением документов и распределением гуманитарной помощи. 2 сентября во время посещения региона Владимир Путин вновь подверг критике работу региональных властей по ликвидации последствий паводка.

Помимо наводнения, в июле на других участках Иркутской области возникли и масштабные лесные пожары. С ними была связана и критика, которой на этой неделе руководство Иркутской области подверглось серьезной критике на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Как напоминает «Лента.ру», члены Совета – журналист Иван Засурский и режиссер Александр Сокуров – обвинили власти области в незаконной вырубке леса и невыполнении поручений президента. Засурский сказал, что на нижних уровнях власти в регионе сложилась серьезная система коррупции. По его мнению, одной из причин пожаров в Сибири прошедшим летом могло стать взяточничество.

В свою очередь, Сокуров отметил, что чиновники водят «хороводы вокруг президента» и не выполняют обещания по улучшению жизни граждан. Он подчеркнул, что люди проживают в разрушенных домах.

Игорь Кобзев до сих пор занимал пост заместителя главы МЧС – главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС России. Он родился в 1966 году в Воронеже. В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001 году – Воронежский государственный университет, в 2006 году – Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году – Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Женат, воспитывает четверых детей.

Кобзев будет руководствоваться принципами неравнодушного подхода к проблемам каждого отдельного гражданина региона, заявил глава МЧС Евгений Зиничев. «За полтора года совместной работы он проявил себя как инициативный и грамотный сотрудник. Под его руководством и при его личном участии была скорректирована модель риск-ориентированного подхода к объектам с массовым пребыванием людей, определены категории риска объектов», – сказал министр про своего бывшего заместителя.

Зампред правительства РФ Алексей Гордеев тоже высоко оценил кандидатуру Кобзева, припомнив, какую помощь тот оказал во время сильных пожаров жителям Воронежской области, которой тогда руководил Гордеев. «Могу охарактеризовать его как эффективного и системного руководителя, надежного товарища. Особо показательной была ситуация в 2010 году, когда в Воронежской области стихийно бушевали лесные пожары, – цитирует ТАСС Гордеева. – В тот сложный для региона период он особенно ярко проявил себя, действуя с полной отдачей сил и знаний».