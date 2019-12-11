Эксперт назвал причину пристального внимания СПЧ к ситуации в Иркутской области

«В Иркутской области вопросы вырубки леса и пожары – проблема номер один. Там на этом строятся политические избирательные кампании», – заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор консалтинговой группы Bakster-group Дмитрий Гусев, комментируя критику журналиста Ивана Засурского и режиссера Александра Сокурова в адрес властей региона на заседании президентского Совета по правам человека.

«Проблемы региона не первый раз выносятся на столь высокий уровень. Ранее ситуацию с подтоплениями в Иркутской области и другие вопросы обсуждали на заседании президиума Госсовета. И вместе с незаконными вырубками эти проблемы находятся в центре внимания, потому что они были ключевыми темами избирательной кампании нынешнего губернатора Сергея Левченко», – сказал политолог.

Напомним, в своем речи Иван Засурский рассказал о том, что местные чиновники незаконно зарабатывают на вырубке леса. По его словам, на нижних уровнях власти в регионе сложилась серьезная система коррупции, что могло стать одной из причин летних пожаров в Сибири.

«Абонемент на вывоз любого количества незаконно вырубленной древесины стоит 500 тысяч в месяц. То есть, в принципе, вы можете договориться с полицией, и у вас будет хоть с мигалкой эскорт, любое количество древесины», – рассказал президенту Засурский, который ранее общался с иркутскими инспекторами по лесному хозяйству.

В то же время режиссер Александр Сокуров в своем выступлении подчеркнул, что в регионе не выполняются поручения Владимира Путина, но вместо этого иркутские чиновники научились «водить хороводы вокруг президента».

«И мы видим, как это происходило в Иркутске, когда Вы три или четыре раза там были, а до сих пор там живут люди в разрушенных домах и просто в холодном совершенно климате», – сказал Сокуров, добавив, что сегодняшние решения чиновников вводят людей в ступор, из-за чего они боятся принимать самостоятельные решения.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кремле состоялось заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Это было первое заседание с участием президента России Владимира Путина с тех пор, как в октябре состав Совета обновился, а его руководителем стал бывший секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.