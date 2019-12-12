Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, врио главы региона назначен Игорь Кобзев, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент РФ Владимир Путин свои указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым», – передает его слова РИА «Новости».

Игорь Кобзев – заместитель министра МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы, главный инспектор по пожарному надзору.

Ранее о том, что Левченко подал в отставку, сообщили со ссылкой на источники «Коммерсант» и «Ведомости». В качестве возможного врио главы региона назывался бывший замдиректора ФТС Анатолий Серышев.