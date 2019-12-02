Правительственная комиссия и ОНФ обсудили оставшиеся после паводка в Иркутской области проблемы

Глава Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов принял участие в заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Участники отметили, что Народный фронт и все ответственные органы власти должны вместе работать над решением проблем граждан, пострадавших от наводнения.

Они обсудили, как за две недели со дня предыдущего заседания изменилась ситуация с выплатами, выдачей свидетельств на жилье и капремонт, обеспечением граждан квартирами и домами. Участники сошлись во мнении, что до сих пор остается масса нерешенных проблем, которыми нужно заниматься, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

«Две недели назад мы направили губернатору Левченко список людей и проблем, о которых они нам рассказали. Как мы услышали на правительственной комиссии, этот список был им отработан. Да, часть людей не обращалась. Почему? Потому что некоторые из них – пожилого возраста, и физически не было возможности доехать до социальных служб в Тулуне», – пояснил Кузнецов по итогам заседания.

Он добавил, что совокупные усилия тех, кто вовлечен в эту работу, в том числе и средств массовой информации, привели к улучшению ситуации.

«Всегда бывает, что есть сложные ситуации, люди, которые недовольны, обижены, считают положение несправедливым. Пока есть элемент несправедливости, мы все вместе обязаны эту несправедливость исправлять. Люди точно должны получить долю внимательного отношения и помощь. Мы со своей стороны делаем все от себя зависящее», – подчеркнул Кузнецов и добавил, что ОНФ продолжит оказывать помощь жителям – от юридической до продуктовой.

Зампред правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко отметил, что это начало совместной работы.

«И у Народного фронта тоже есть задача поддержать людей, помочь гражданам и в принципе где-то подсветить проблему. Также работает прокуратура, которая смотрит, защищены ли интересы и права граждан. Сейчас мы должны снять все проблемы», – сказал он.

Кузнецов также встретился с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнения.

Напомним, что 15 ноября Кузнецов во время заседания правительственной комиссии представил доклад по результатам проделанной мониторинговой группой ОНФ работы. Он рассказал о выявленных нарушениях при оказании помощи пострадавшим от наводнения.