На Сахалине ответили на предложение японского политика по Курилам

Депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов назвал недопустимой риторикой призыв объявить Курильский архипелаг территорией Японии.

«Мы уже неоднократно говорили о невозможности выставления подобного рода требований и корректности вообще постановки вопроса именно в таком формате», – заявил парламентарий, передает РИА «Новости».

По его словам, Москва и Токио на переговорах действительно рассматривают вопросы о дальнейших перспективах возможного совместного сотрудничества на островах Курильской гряды, но выставлять требования о передаче архипелага Японии – недопустимо.

«Считаю, подобного рода риторика не имеет места быть», – заявил депутат, отметив, что «Япония не имеет права требовать Курильские острова у России». «Это наша территория, мы активно работаем на ней, развиваем экономику и инфраструктуру, придаем огромное значение и самому архипелагу, и проживающим там людям. Повторюсь, но риторика в таком формате недопустима», – добавил депутат.

Ранее глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен потребовать весь Курильский архипелаг, поскольку это «исконно японская территория». В Совфеде в ответ заявили, что на такие заявления «оппозиционеров» реагировать не стоит, и Москва исходит из официальной позиции Токио.

В то еж время спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление японских коммунистов по Курильским островам, заявил, что Россия воспринимает его как угрозу территориальной целостности и суверенитету.

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