На Сахалине ответили на предложение японского политика по Курилам

Взгляд
16 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 08:51  |  vz.ru
Разделы

Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
Перейти а раздел…

О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года, умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
Перейти а раздел…

США бездоказательно хвастают победой над С-400

Пентагон угрожает прорвать оборону российских систем ПВО с помощью новой тактической ракетыФото: lockheedmartin.com
Новая американская ракета средней дальности якобы способна преодолеть российскую систему ПВО, уверяет американский генерал Джон Рафферти. Первые испытания грозы российских систем защиты уже прошли и даже успешно. Через несколько лет эти ракеты начнут серийно производить. Неужели российская система С-400, доказавшая свою эффективность в Сирии, не сможет отразить нападение новой американской ракеты? Подробности...
Перейти а раздел…

Признание геноцида индейцев ударит по целостности России

Эрдоган, говоря о геноциде индейцев как части истории именно США, откровенно подставилсяФото: Scherl/Global Look Press
На фоне обострения отношений между Вашингтоном и Анкарой президент Турции заявил, что его страна может официально признать геноцид индейцев в США. О трагедии индейских племен в Америке наслышаны многие. Но означает ли это, что Россия должна последовать примеру Турции? И чем на самом деле является «геноцид индейцев в США» − исторической правдой или пропагандистским штампом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев

У взрослых вошло в моду детское сознание

Алексей Алешковский, сценарист
Красивые политологические теории весьма далеки от кровавой практики. Поэтому надежды Джина Шарпа могут питать юношей вроде Егора Жукова, но не меня, уже с четверть века наблюдающего, как «ненасильственные протесты» приносят в наш мир адский хаос. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Историческая победа Джонсона оказалась в стиле «Недайбог»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Победу консерваторам в Великобритании принесли не супертехнологии, не манифесты, не обещания, не яркость лидера, не всенародная поддержка – а умелое использование специфики избирательной системы и объединение элит против ключевого участника забега. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
    Перейти а раздел…

    Все несчастья крейсера «Адмирал Кузнецов»

    Как веселятся люди в погонах

    Названа дата уничтожения Украины

      Перейти а раздел…

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

          Перейти а раздел…
          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

          В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?
          • Борьба с допингом

          • Политика против России

            Перейти а раздел…

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Опубликован американский рейтинг «самых могущественных» держав
              Песков назвал условие сохранения транзита газа через УкраинуЭрдоган пожаловался на США и РоссиюМежду Израилем и Турцией произошел конфликт в Средиземном мореRambler потребовал с Twitch 180 млрд рублей за пиратство
              В ПАСЕ предложили включить ДНР и ЛНР в «нормандские» переговорыТурция собралась воевать с армией Хафтара в ЛивииВ Казахстане захотели переименовать АлматыТутберидзе после конфликта с Плющенко вспомнила Цветаеву
              РКК «Энергия» попросила еще 18 млрд рублей на корабль для полетов к ЛунеПентагон отреагировал на угрозы Эрдогана закрыть для США ИнджирликГлава МВД Эстонии возмутился «продавщицей» на посту премьера ФинляндииУкраинский футболист расплакался из-за обвинений в нацизме

              Главная тема


              Признание геноцида индейцев ударит по целостности России

              мировое лидерство


              Опубликован американский рейтинг «самых могущественных» держав

              ракетный комплекс


              РВСН сообщили о «Сармате» с гиперзвуковыми боевыми блоками нового поколения

              скандал вокруг Загитовой


              Плющенко не захотел «обтекать как олень» и ответил Тутберидзе

              Видео

              мнения экспертов


              Россия оказалась на периферии мировых протестов

              памятная дата


              О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

              рост экономики


              Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

              человек года


              Победа Джонсона приведет к зарождению новой Европы

              «сценарий мира»


              Названа дата уничтожения Украины

              Страшная реальность


              Сергей Мардан: Врачам не доверяют ни богатые, ни бедные

              Углубление интеграции


              Герман Садулаев: Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

              Светлое царство


              Сергей Худиев: Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

              на ваш взгляд


              Нужны ли России авианосцы?

              На Сахалине ответили на предложение японского политика по Курилам

              16 декабря 2019, 08:41

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов назвал недопустимой риторикой призыв объявить Курильский архипелаг территорией Японии.

              «Мы уже неоднократно говорили о невозможности выставления подобного рода требований и корректности вообще постановки вопроса именно в таком формате», – заявил парламентарий, передает РИА «Новости».

              По его словам, Москва и Токио на переговорах действительно рассматривают вопросы о дальнейших перспективах возможного совместного сотрудничества на островах Курильской гряды, но выставлять требования о передаче архипелага Японии – недопустимо.

              «Считаю, подобного рода риторика не имеет места быть», – заявил депутат, отметив, что «Япония не имеет права требовать Курильские острова у России». «Это наша территория, мы активно работаем на ней, развиваем экономику и инфраструктуру, придаем огромное значение и самому архипелагу, и проживающим там людям. Повторюсь, но риторика в таком формате недопустима», – добавил депутат.

              Ранее глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен потребовать весь Курильский архипелаг, поскольку это «исконно японская территория». В Совфеде в ответ заявили, что на такие заявления «оппозиционеров» реагировать не стоит, и Москва исходит из официальной позиции Токио.

              В то еж время спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление японских коммунистов по Курильским островам, заявил, что Россия воспринимает его как угрозу территориальной целостности и суверенитету.  

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............