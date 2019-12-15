Володин счел угрозой для России заявление японских коммунистов по Курилам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление японских коммунистов по Курильским островам, заявил, что Россия воспринимает его как угрозу территориальной целостности и суверенитету.

«Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов», – передает его слова ТАСС.

Ранее председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии предложил Токио заявить Москве на переговорах, что японская территория – это весь Курильский архипелаг.

В Совфеде в ответ заявили, что на такие заявления «оппозиционеров» реагировать не стоит, а Москва исходит из официальной позиции Токио.

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