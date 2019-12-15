Компартия Японии позарилась на весь Курильский архипелаг

Председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии предложил Токио заявить на переговорах с Москвой, что считает «своей» территорией весь Курильский архипелаг.

«На японо-российских переговорах по территориальному вопросу Россия отвергла идею премьер-министра [Синдзо] Абэ о передаче двух островов. В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырех островов», – передает ТАСС заявление лидера японских коммунистов, прозвучавшее в интервью газете «Иомиури».

Кадзуо Сии считает Сан-Францисский мирный договор, по которому Япония отказывается от прав и претензий на Курильские острова, «несправедливым». Он призвал аннулировать документ, «в котором признается отказ от архипелага Тисима (так в Японии называют весь Курильский архипелаг – прим. ВЗГЛЯД)».

Председатель Коммунистической партии полагает, что Японии удастся добиться возвращения островов южной части Курил, «если будут начаты переговоры с позиции, что весь архипелаг, включая его северную часть, является японской территорией».

Оккупированная американскими войсками Япония получила возможность заключить мирный договор с победителями на международной конференции в Сан-Франциско в сентябре 1951 года. Токио подписал мирный договор с 48 странами – участницами антифашистской коалиции, тем самым отказавшись «от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». На конференцию не были приглашены представители ряда стран, пострадавших от японской агрессии (прежде всего КНР), в результате чего советская делегация отказалась подписывать мирный договор, посчитав его неправомочным.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для заключения мирного договора с Москвой в Токио должны признать суверенитет России над Курилами. Глава внешнеполитического ведомства отмечал, что в таком случае появится возможность обсудить «все остальное».

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