В Совфеде ответили на предложение японского политика по Курилам

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал высказывание председателя оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии о Курилах.

«Не следует реагировать на заявления оппозиционеров», – заявил российский сенатор, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что по Курильским островам Москва исходит «из официальной позиции Токио».

Напомним, председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии предложил Токио заявить на переговорах с Москвой, что считает «своей» территорией весь Курильский архипелаг.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для заключения мирного договора с Москвой в Токио должны признать суверенитет России над Курилами. Глава внешнеполитического ведомства отмечал, что в таком случае появится возможность обсудить «все остальное».