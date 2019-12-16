Boeing вернулся в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле

Пассажирский самолет Boeing 737, вылетевший из Москвы в Сургут, вернулся в Шереметьево, сообщили в экстренных службах.

Экипаж направлявшегося в Сургут самолета «заметил трещину на лобовом стекле». Было принято решение вернуться в столичный аэропорт. Приземление «прошло в штатном режиме», передает ТАСС.

Это уже второй за вечер воскресенья самолет, который вернулся в аэропорт Шереметьево, передает РИА «Новости».

Напомним, лайнер Airbus A330 благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево с превышением посадочной массы.