Самолет приземлился в Шереметьево с превышением посадочной массы

Лайнер Airbus A330 благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево с превышением посадочной массы, сообщил источник, уточнив, что самолет летел в Гонконг и вынужден был вернуться в аэропорт вылета.

«В 21.14 мск он совершил посадку в штатном режиме. Борт встречали экстренные службы, так как он совершал посадку с превышением посадочной массы», – передает слова источника ТАСС.

Между тем, источник «Интерфакса» сообщает, что лайнер вернулся в Шереметьево из-за приступа у пассажира на борту.

«Самолет вырабатывал топливо, рассчитанное на беспересадочный полет до Гонконга, чтобы сесть с некритичным превышением полетной массы. Информация о якобы аварийной посадке с превышением посадочной массы не соответствует действительности», – заявил источник.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево готовится приземлиться самолет с превышением посадочной массы.