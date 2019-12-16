РВСН сообщили о «Сармате» с гиперзвуковыми блоками нового поколения

Перспективный российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» предусматривает возможность установки гиперзвуковых боевых блоков нового поколения, сообщил командующий РВСН России генерал-полковник Сергей Каракаев.

Каракаев сообщил, что ведется подготовка «к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой «Сармат», постановка которого на боевое дежурство планируется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае». Планируется поэтапное переоснащение «всех ракетных соединений на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат», пишет «Красная звезда».

Командующий РВСН сообщил, что «запас надежности, заложенный создателями» ракетного комплекса «Воевода» до сих пор позволяет ему оставаться в составе группировки РВСН. Как подчеркнул Каракаев, пока «нет равных в мировой практике боевого ракетостроения».

Несение боевого дежурства «Воеводой» планируется до перевооружения на «Сармат», который «по многим характеристикам значительно превзойдет» предшественника. В частности, у «Сармата» есть «возможность установки перспективных боевых блоков», включая «гиперзвуковые блоки нового поколения».

Напомним, летом президент Владимир Путин анонсировал поставки «Сармата», а также лазерной системы «Пересвет», подводного беспилотника «Посейдон» и гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в войска.

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