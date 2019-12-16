Китай отменил показ матча «Арсенала» после заявления футболиста об уйгурах

После того, как футболист «Арсенала» Месут Озиль обвинил Китай в нарушении прав уйгуров, в Китае отменили трансляцию матча этого клуба против «Манчестер Сити».

Озиль возмутился тем, что в Китае сжигают Коран, закрывают уйгурские мечети и школы. Он обвинил власти Китая в том, что уйгуров заставляют жить в лагерях, а уйгурских женщин – выходить замуж за китайцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

«Арсенал» сразу же заявил, что Озиль высказал «личную точку зрения», а сам клуб «придерживается принципа невмешательства в политику». Однако матч все равно убрали из программы Центрального телевидения Китая.

Китайская газета Paper заявила, что слова футболиста возмутили пользователей интернета. Как подчеркнуло издание, «интересы государства превыше всего».

В октябре США ввели визовые ограничения для членов правительства и компартии Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров и других национальных меньшинств в стране. США обвиняют Китай в «религиозном преследовании» мусульман-уйгуров.