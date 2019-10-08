США ввели визовые ограничения для членов правительства и компартии Китая

Соединенные Штаты вводят визовые ограничения в отношении членов правительства Китая и компартии КНР, причастных к нарушениям прав уйгуров и других национальных меньшинств в стране, заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Визовые ограничения (вводятся) для должностных лиц китайского правительства и Коммунистической партии, которые, как считается, несут ответственность за задержание или жестокое обращение с уйгурами, казахами или другими членами групп мусульманского меньшинства в Синьцзяне, Китай. На членов семьи таких лиц также могут распространяться эти ограничения», – приводит заявление госсекретаря РИА «Новости».

«Соединенные Штаты призывают Китайскую Народную Республику немедленно прекратить кампанию репрессий в Синьцзяне, освободить всех безосновательно задержанных и прекратить попытки принуждения членов китайских мусульманских меньшинств, проживающих за рубежом, вернуться в Китай, где их ждет неопределенная судьба», – говорится в заявлении Помпео.

Ранее министерство торговли США внесло в санкционный список 28 китайских организаций, якобы причастных к нарушению прав «уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Напомним, США обвиняют Китай в «религиозном преследовании» мусульман-уйгуров и рассматривают возможность введения санкций.

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