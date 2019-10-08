США ввели санкции против 28 организаций из Китая

Министерство торговли США внесло в санкционный список 28 китайских организаций, якобы причастных к нарушению прав «уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

В документе Министерства торговли США отмечается, что «эти 28 организаций определены правительством США как занимающиеся деятельностью, идущей вразрез с внешнеполитическими интересами Соединенных Штатов», передает ТАСС.

«Эти организации вовлечены в нарушение прав человека, которые проводит Китай против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Все организации находятся на территории Китая», – уточняется в документе.

Торговые ограничения коснутся операций экспорта и реэкспорта в отношении связанных с внесенными в санкционный список организациями, а также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.

Напомним, США обвиняют Китай в «религиозном преследовании» мусульман-уйгуров и рассматривают возможность введения санкций.

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