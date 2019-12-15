Тутберидзе после конфликта с Плющенко вспомнила Цветаеву

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе на фоне конфликта с тренером Татьяной Тарасовой и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко опубликовала стихотворение Марины Цветаевой.

Тутберидзе опубликовала в Instagram стихотворение «Проста моя осанка…».

Напомним, после того, как Алина Загитова объявила о планах взять паузу в карьере, Тутберидзе заявила, что та вернется на лед, когда соскучится по соревнованиям.

Тарасова выразила сомнения в том, что возвращение состоится, а Плющенко не исключил, что Загитова может искать нового тренера.

Команда Тутберидзе в ответ выразила сожаление в связи с тем, что Тарасова «много критиковала» Загитову. Про Плющенко было сказано, что он «периодические пытается купить готовых спортсменов».

Плющенко заявил, что «Тутберидзе тим» и сама «берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться».