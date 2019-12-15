Полк ПВО под Петербургом полностью перевооружили на С-400

Полк дивизии ПВО в Западном военном округе, который дислоцирован в Ленинградской области, полностью перевооружился на зенитно-ракетные системы С-400, сообщает пресс-служба ЗВО.

«Зенитный ракетный полк дивизии ПВО объединения Военно- воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, дислоцированный в Ленинградской области, получил очередной комплект и завершил перевооружение на зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

В октябре сообщалось, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны второй в этом году полковой комплект ЗРС С-400.

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