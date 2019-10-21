Минобороны досрочно получило комплект С-400

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны второй в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в концерне.

«В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 «Триумф». Это полк «четырехсотки» укрупненного состава», – передает РИА «Новости» слова гендиректора концерна Яна Новикова.

Напомним, 12 сентября АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России первый в 2019 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф»

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