На Филиппинах из-за землетрясения погиб ребенок

В результате землетрясения у филиппинского острова Минданао погиб ребенок, пишут СМИ.

Дом, в котором проживала шестилетняя девочка в городе Матанао, частично разрушился, ребенок умер после того, как на нее упала часть стены дома, сообщили местные власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Manila Bulletin.

Мэр города Винсенто Фернандес сообщил, что в результате землетрясения повреждения получили два моста, разрушена половина здания местной администрации.

Магнитуда землетрясения составила 6,8, подземные толчки зафиксировали в 06.11 по местному времени (09.11 мск). Эпицентр залегал на глубине 28,2 километра.

Ранее сильное землетрясение зафиксировали у берегов Новой Зеландии.