Сильное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Северного острова Новой Зеландии, сообщило геологическое агентство GeoNet.

По данным агентства, эпицентр землетрясения располагался в 20 километрах к югу от города Гисборн, где проживают около 37 тыс. человек, передает ТАСС. Очаг землетрясения находился на глубине 29 километров.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

Напомним, в понедельник на одном из островов Новой Зеландии началось извержение вулкана. Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого. Устанавливается точное число погибших, официально подтверждено пять жертв, также ранее сообщалось о 10 пропавших без вести.