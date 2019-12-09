Извержение вулкана произошло в Новой Зеландии, много пострадавших

Полиция Новой Зеландии заявила о гибели одного человека в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, более двух десятков пострадали.

Как сообщает Television New Zeland со ссылкой на заявление правоохранителей, в момент извержения вулкана на острове Уайт-Айленд и в его окрестностях находились порядка 50 человек. Один человек погиб, еще 23 были доставлены в больницу округа Вакатана.

Шестеро пострадавших поступили в ожоговый центр больницы в критическом состоянии.

Как сообщила полиция Новой Зеландии, «хотя первоначально считалось, что на острове или рядом с ним во время извержения находились около 100 человек, теперь мы считаем, что там было менее 50 человек».

«Аварийные службы работают над обеспечением безопасности всех пострадавших и спасателей. Опасность присутствует в непосредственной близости от вулкана», – передает ТАСС сообщение полиции.

Над островом объявлена бесполетная зона.

Извержение началось в понедельник около 14.15 по местному времени (04.15 мск). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана), а код авиационной безопасности изменен на оранжевый. Уайт-Айленд – единственный активный вулканический остров Новой Зеландии.

Напомним, в июле турист погиб в результате извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, еще один человек, находившийся на склоне, пострадал.