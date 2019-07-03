При извержении вулкана в Италии погиб турист

Турист погиб в результате извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, еще один человек, находившийся на склоне, пострадал, сообщает итальянское информагентство ANSA.

Национальность туристов неизвестна. Очевидцы сообщают, что пострадавшие могут быть также в деревне Джиностра, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что на острове Стромболи проснулся вулкан, который после серии взрывов и извержений выбросил столб дыма. Туристы заявили, что слышали мощный взрыв, а затем на остров обрушился «град камней».

Сообщалось, что пострадавших нет. Береговая охрана также утверждала, что нет причин для эвакуации.

Вулкан на Стромболи постоянно активен, именно этим остров привлекает богатых туристов. Последний раз извержение происходило в 2009 году, а последняя гибель людей от извержения зафиксирована в 1930 году.