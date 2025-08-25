Лесли раскрыл детали попытки вывоза Маркаряна из России

Лесли заявил о попытке вывезти Маркаряна в багажнике под лодкой

Tекст: Евгения Караваева

Лесли объявил, что Маркарян был его учеником и другом, а поводом для побега стали заявления со стороны депутата Госудмы Елены Мизулиной, после чего они решили, что блогеру необходимо покинуть страну, передает «Газета.ру».

Лесли подробно описал план: он посадил Маркаряна в свой автомобиль, спрятал в багажнике под надувной лодкой, предназначенной для кайтсерфинга, и попытался вывезти его.

«Нас остановили ФСБшники, если бы это просто обычные менты были, то никто бы нас не отследил. Нас отслеживала ФСБ. Они мне сказали, что я им вообще не интересен. Вообще не интересен – так они сказали. А Маркаряна почему-то арестовали. Не знаю, почему именно его. Я думаю, что арестуют меня тоже», – заявил Лесли.

МВД сообщило, что машину с Маркаряном остановили 23 августа возле города Кубинка в Подмосковье. В багажнике автомобиля под надувной лодкой обнаружили блогера, которого затем задержали. Следственный комитет предъявил Маркаряну обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества.

Блогер Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, сам находился в розыске МВД после возбуждения уголовного дела по обвинению в склонении к изнасилованию.