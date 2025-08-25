В Таганский суд поступило ходатайство об аресте блогера Маркаряна

Tекст: Ольга Иванова

Таганский районный суд Москвы получил ходатайство от следственного комитета об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, передает ТАСС.

В суде сообщили: «В суд поступило ходатайство следствия об избрании Маркаряну меры пресечения в виде содержания под стражей». Ожидается, что вопрос об аресте будет рассмотрен в ближайшее время. Дата заседания станет известна дополнительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, блогеру Арсену Маркаряну предъявили обвинение по статье об оскорблении памяти защитников Отечества за публикации в интернете. Ранее Маркаряна обнаружили в багажнике автомобиля возле Кубинки и доставили в отдел Следственного комитета в Москве.

Его задержали в московском регионе по подозрению в размещении видео с оскорблением памяти защитников Отечества.

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Маркаряна за призывы к террористической деятельности против россиян с использованием дронов.

В итоге блогеру предъявили обвинение по статье о реабилитации нацизма.