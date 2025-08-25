Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
В Таганский суд поступило ходатайство об аресте блогера Маркаряна
Таганский суд получил ходатайство об аресте Арсена Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества.
Таганский районный суд Москвы получил ходатайство от следственного комитета об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, передает ТАСС.
В суде сообщили: «В суд поступило ходатайство следствия об избрании Маркаряну меры пресечения в виде содержания под стражей». Ожидается, что вопрос об аресте будет рассмотрен в ближайшее время. Дата заседания станет известна дополнительно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, блогеру Арсену Маркаряну предъявили обвинение по статье об оскорблении памяти защитников Отечества за публикации в интернете. Ранее Маркаряна обнаружили в багажнике автомобиля возле Кубинки и доставили в отдел Следственного комитета в Москве.
Его задержали в московском регионе по подозрению в размещении видео с оскорблением памяти защитников Отечества.
Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Маркаряна за призывы к террористической деятельности против россиян с использованием дронов.
В итоге блогеру предъявили обвинение по статье о реабилитации нацизма.