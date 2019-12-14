Военные с помощью «Искандера» отразили атаку условного противника

Расчеты ракетного комплекса «Искандер» Западного военного округа (ЗВО) отразили атаку условного противника в условиях применения им оружия массового поражения на учениях в Астраханской области.

«Военнослужащие в рамках проведения учения с комплексом «Искандер» отработали отражение массового нападения на колонну техники неизвестных вооруженных групп «противника» в условиях применения им оружия массового поражения на полигоне в Астраханской области», – сказано в сообщении округа, передает ТАСС.

В ходе учений военнослужащие блокировали нападавших, подавили основные огневые точки и дали возможность прорваться колонне пусковых установок «Искандер» к стартовым позициям.

Отмечается, что в учениях принимают участие более 1200 военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и техники.

Ранее сообщалось, что расчеты комплекса «Искандер» провели учебно-боевой пуск ракеты под Астраханью.