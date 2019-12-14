В Киеве подсчитали число прошедших бои в Донбассе военных

Через боевые действия в Донбассе прошли от 300 до 400 тыс. человек, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«По нашим данным, через войну (так Киев называет гражданский конфликт на востоке Украины – прим. ВЗГЛЯД) прошли от 300-400 тыс. человек», – приводит его слова РИА «Новости».

Украинский министр отметил, что ко многим резонансным убийствам на Украине, в частности советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, причастны бывшие военнослужащие.

По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе с 2014 года стали более 3 тыс. мирных жителей, еще 9 тыс. человек получили ранения. 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн нуждаются в помощи, сообщали в организации.

На ваш взгляд Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса? Независимыми республиками

Регионами с особым статусом в составе Украины

Обычными регионами в составе Украины

Регионами в составе России



Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД