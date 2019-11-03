В ООН назвали число убитых мирных жителей за пять лет войны в Донбассе

Жертвами вооруженного конфликта в Донбассе с 2014 года стали более 3 тыс. мирных жителей, сообщили в Организации Объединенных Наций.

«Убиты более 3330 мирных граждан. Ранено до 9 000», – говорится в сообщении ООН в Twitter.

Кроме того, по данным ООН, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн нуждаются в помощи.

Напомним, 22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот. В том же году ЛНР и ДНР провозгласили независимость от Украины после проведения референдумов в обеих республиках.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что если Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики, то потеряет остальную Украину.

В 2017 году газета ВЗГЛЯД отмечала, что у Донбасса больше нет ничего общего с Киевом.

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