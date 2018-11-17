Жители Киева потребовали отставки Авакова

Киевские активисты провели автопробег с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Автопробег прошел от Европейской площади к дому Авакова. Участники акции скандировали «Аваков, иди!», «Авакова в отставку, Авакова – на нары!», передает УНИАН.

На заборе у дома Авакова они оставили надписи: «Кто заказал Катю Гандзюк».

Акцию организовали участники инициатив «Кто заказал Катю Гандзюк», ГПК и «Автомайдан». Они считают, что Аваков должен уйти в отставку из-за нераскрытых убийств и нападений на общественных активистов.

Они также потребовали отставки генпрокурора Юрия Луценко.

На прошлой неделе генпрокурор Луценко заявил, что подал заявление об отставке в связи с политическим пиаром вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле.

Рада не стала отпускать Луценко в отставку.

В сентябре украинские радикалы пришли к базе МВД Украины, где, предположительно, проживает глава ведомства Арсен Аваков, и облили забор вокруг здания веществом, похожим на кровь.