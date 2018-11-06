Рада не отпускает генпрокурора Луценко в отставку

В Верховной раде провели предварительное (рейтинговое) голосование по поводу отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко, «за» выступили 38 депутатов, 116 – «против».

Голосование провели по просьбе первого вице-спикера парламента Украины Ирины Геращенко, передает «Интерфакс».

Прошение об отставке Луценко должен подать президенту страны, а тот вносит вопрос на рассмотрение парламента.

Ранее во вторник генпрокурор Луценко в Верховной рады заявил, что подал заявление об отставке. Причиной он назвал политический пиар вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле.