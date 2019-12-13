Россияне захотели променять новогодний корпоратив на премию

Около 74% работающих россиян предпочли бы премию новогоднему корпоративу, денежный эквивалент вечеринки они оценили в 4,7 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

«При наличии выбора – новогодний корпоратив или премия – деньги предпочли бы 74%. В среднем россияне считают 4 тыс. 700 руб. денежным эквивалентом корпоративной вечеринке», – говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте сервиса.

Молодые сотрудники (25-34 лет) чаще выбирают премию (78%),также деньги вместо вечеринки выбрали россияне с зарплатой менее 30 тыс. руб. (79%).

При этом в 2013 году корпоративы предпочитали премии 12% россиян, сегодня – 18%.

Ранее аналитики выяснили, что 38% работодателей не будут проводить новогодние корпоративы для сотрудников.

